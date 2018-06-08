Когда заработает Антикоррупционный суд – Парубий назвал сроки

Высший антикоррупционный суд можно создать до конца 2018 года, а первые дела он будет рассматривать в первой половине 2019 года.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

– Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну, – заявил Парубий.

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По словам Парубия, после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно скорее сделали это.

Напомним, вчера Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов.

Фото: ВР