ООС: повлияет ли чемпионат мира по футболу на войну на Донбассе

Ровно через неделю в РФ начнется чемпионат мира по футболу 2018. Между тем, на украинском Донбассе продолжается стягивание российской техники.

Военные говорят, что вряд ли стоит ожидать существенного ухудшения боевой ситуации. Сейчас руководство боевиков больше направлено на запугивание местного населения на оккупированных территориях тем, что украинская армия будет обстреливать жилые кварталы, наступать на города так называемых “республик”, попытается вернуть под свой контроль населенные пункты. Россияне наоборот настроены дни перед чемпионатом мира провести максимально спокойно, чтобы не переводить внимание мира из своего праздника и такого важного для РФ события на украинский вопрос. Сейчас ситуацию на Донбассе сравнивают с той, которая была перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Скорее всего, российские войска будут придерживаться относительной тишины, а уже обостриться ситуация может после чемпионата мира по футболу.

На самом деле, россияне опасаются определенных действий со стороны украинских бойцов. И настроены реагировать на любые действия очень остро.

Например, на Мариупольском направлении на прошлой неделе ситуация имела признаки обострения, ведь именно там подразделения боевиков ожидают прорыва украинских войск. Уже вторую неделю в сетях и СМИ существует обсуждение ситуации в селе Петровское, к которому приблизились подразделения ВСУ. Чтобы исключить дальнейшее продвижение, боевики даже попытались запугать украинскую армию.

Предупреждаем, нам известны координаты всех позиций, наблюдательных постов и командного пункта 3 батальона 93 бригады. В случае начала провокаций, все военные объекты, которые будут угрожать мирным жителям, будут уничтожены. Для этого мы приберегли ряд неожиданных сюрпризов”, – попытался запугать украинских бойцов так называемый представитель самопровозглашенной “ДНР” Эдуард Басурин.

Также, как метод запугивания, боевики используют взрывное оружие против местных жителей. Так, 7 июня противник совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское в Луганской области, находящегося под оккупацией российских войск. Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен из 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий.

В общем, боевая ситуация в течение недели несколько изменилась. Количество зафиксированных обстрелов уменьшилось по сравнению с прошлыми неделями. Но сильные обстрелы фиксируются на определенных участках фронта. Кроме окрестностей Мариуполя, в поселках Водяное, Павлополь, Лебединский, под постоянным минометным и артиллерийским огнем находятся окраины Марьинки, Красногоровки, Светлодарска дуга, Крымского. Противник сейчас преимущественно осуществляет беспокоящие обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по районам и в окрестностях населенных пунктов Опытное, Пески, Троицкое и Водяное.

Особенно в районе Авдеевки, а заодно и на других направлениях, отмечается применения оккупантами снайперов. Однако, наши подразделения проводят контрснайперскте мероприятия и стараются не допускать активизации снайперского огня противника.

Во всех направлениях, особенно в Донецкой области и юге области украинские военные фиксируют скопление и перевозку военной техники. Об этом сообщают и местные жители с оккупированных территорий. По их словам, на передовых позициях боевиков и на тяжелой технике есть опознавательные знаки русской армии.

ВСУ утверждают, что скорее всего российские резервы стягиваются на тот случай, если вдруг украинская армия попытается действовать активно на период футбольных матчей в России. Россияне готовы сразу погасить такую ​​активность украинских войск артиллерией. Но самостоятельно они не будут провоцировать и целенаправленно обстреливать.

Они, наоборот, хотят, чтобы все прошло тихо. А когда будут выводить свои войска, могут что-то сделать. Это называется, чтобы БК (боевой комплект) домой не везти, – говорят украинские военные.

Причины для обстрелов после проведения чемпионата мира по футболу могут быть разными, но пока россиян вполне устраивает окопная война. Однако, для демонстрации своей силы, будут продолжать стягивать бронетехнику.

Украинская армия, как, впрочем, в русская, ожидают начала футбольных матчей в РФ и готовы действовать в соответствии с обстановкой на фронте. А напоследок, хотелось бы показать обращения полковника ВСУ, командира 128 отдельного горно-пехотной бригады Сергея Собко к футбольным фанатам.

… Нельзя верить России. Потому что это страна, которая нарушает все мировые соглашения, захватывает территории, начинает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она делает это уже пятый год подряд, развязав подлую войну против Украины… , – сказал Сергей Собко.

Дарья Бурая

ФОТО: facebook.com/ukrop.bc