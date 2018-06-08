Получение субсидии: в каком случае придет инспектор

Визит инспектора с проверкой для получения субсидии предусмотрен новой программой, которая введена с 1 мая, однако это возможно только в исключительных случаях и по обращению самого человека.

Об этом заявил журналистам директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Рассказывая о новом порядке назначения субсидий, он объяснил, что слухи о массовых рейдах инспекторов к получателям субсидий безосновательны.

– Для получения субсидии люди обращаются с заявлениями и декларациями, и, если информация, приведенная в документах, соответствует критериям получения этого вида помощи, то человек получает субсидию на общих основаниях. Другая ситуация, когда домохозяйство не имеет права на получение субсидии на общих основаниях, например, из-за наличия транспортного средства менее 5 лет, но семья считает, что нуждается в государственной поддержке. В таком случае идет обращение на рассмотрение вопроса на комиссии, и одним из оснований для рассмотрения является акт обследования материально-бытовых условий. При этом, является обязательным требованием посещение домохозяйства социальным инспектором для того, чтобы убедиться в необходимости поддержки. То есть, визит инспектора происходит только по требованию домохозяйства, – пояснил Музыченко.

Он также напомнил, что единственным случаем, при котором субсидия не будет оказана, – это наличие жилой площади, превышающей 120 кв. м для квартир и 200 кв. м – для домов.

В то же время, граждане, которые предоставят в декларациях заведомо недостоверные данные для получения субсидий, будут выявлены через механизм верификации и лишены права на субсидию. Они также обязаны вернуть в госбюджет все незаконно полученные деньги.

Читайте: Реестр субсидиантов сделают публичным – дата

Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий. Теперь граждане, которые скрывают свое состояние или имеют теневую занятость, не получат субсидии.