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По Запорожью пронесся смерч

Вчера в Запорожье пронесся смерч. Его заметил местный житель, проезжая на машине по Южному шоссе.

Мужчина заснял атмосферный вихрь на видеорегистратор и опубликовал в Youtube.

– Небольшой смерч на остановке трамвая “Южэлектромонтаж”, 07.06.2018. Непонятно откуда взявшийся и также неожиданно закончившийся смерч враз сломал небольшое дерево, – написал он.

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К слову, в конце апреля в нескольких районах Одессы и в Черноморске произошло землетрясение.

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