Полторак встретился со Столтенбергом – итоги

Министр обороны Степан Полторак обсудил с генсеком НАТО шаги для восстановления работы комиссии Украина-НАТО.

Во время встречи в Брюсселе министр обороны Степан Полторак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили шаги для восстановления работы комиссии Украина-НАТО на уровнях глав государств, правительств и министров, сообщает пресс-служба Минобороны.

– Важной была встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где во время нашего разговора мы рассмотрели комплекс вопросов, связанных с системным улучшением нашего сотрудничества. Мы обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце, – заявил Полторак.

Также были согласованы позиции, касательно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора в Украине.

– Я хотел бы сказать, что в этом году мы начинаем его проведение, и для нас было бы очень важно, чтобы представители НАТО приняли в этом участие, потому что на основе этого обзора мы спланируем стратегические цели на нашу работу после 2020 года, – подытожил министр обороны.

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К слову, президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.