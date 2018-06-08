Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 8 июня, будет сухой и солнечной. На западе страны пройдут дожди с грозами.
По прогнозам Укргидрометцентра, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.
На остальной территории в пятницу будет сухо и солнечно.
В северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +22..+26 градусов.
Примерно такой же будет погода на побережье морей в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
На востоке страны столбики термометров поднимутся максимум до +24 градусов.
В Киеве будет солнечно и без осадков +23..+25 градусов.
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Мы также узнали, какой будет погода в Украине на выходные 9-10 июня.
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