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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 8 июня, будет сухой и солнечной. На западе страны пройдут дожди с грозами.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.

На остальной территории в пятницу будет сухо и солнечно.

В северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +22..+26 градусов.

Примерно такой же будет погода на побережье морей в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На востоке страны столбики термометров поднимутся максимум до +24 градусов.

В Киеве будет солнечно и без осадков +23..+25 градусов.

Читайте: Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине

Мы также узнали, какой будет погода в Украине на выходные 9-10 июня.

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