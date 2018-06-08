Специалисты исследовали уровень радиации в Киеве

Уровень радиации в Киеве измерили из-за пожара в зоне отчуждения, который возник 5 июня. Результаты исследования Фактам ICTV сообщили в Центре по ядерной и радиационной безопасности, который осуществил измерения показателей радиационного фона.

В результате лесного пожара и из-за перевода ситуации в статус чрезвычайной, эксперты Государственного научно-техинчного центра по ядерной и радиационной безопасности провели исследования.

Специалисты измерили показатели радиационного фона в столице по двум показателям:

наличие радионуклидов в воздухе

уровень радиационного фона

Результаты измерения показали отсутсвие радионуклидов в воздухе Киева. А радиационный фон в местах проведения измерений находится в пределах нормы (от 0,1 до 0,15 мкЗв / ч), сообщили в центре по ядерной безопасности.

Измерения провели с использованием мобильной лаборатории, которая прокачивала воздух через аэрозольный фильтр. После этого содержимое фильтра измерялось на спектрометре. Отбор проб воздуха провели на улице Василия Стуса.

Адрес проведения исследования эксперты выбрали из-за движения облака от места возгорания с учетом реальных метеоусловий.

В центре сообщили, что продолжают постоянный мониторинг радиационной обстановки на всех АЭС Украины и в Зоне отчуждения.

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