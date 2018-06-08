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США призвали РФ забрать войска с Донбасса

Государственный департамент США призывает Россию вывести свои войска из оккупированной территории Донбасса.

Хізер Нойєрт

Об этом сообщила в Twitter спикер Госдепа США Хизер Нойерт.

– Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска из Донбасса, – подчеркнула Нойерт.

Она отметила, что май был самым кровавым месяцем в 2018 году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии – десять убитых и 91 раненый.

Читайте: Деоккупация Донбасса не будет военной операцией – Аваков

К слову, Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать боевиков “ЛДНР” на Донбассе.

Фото: Кадр из видео

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