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Станислав Клых объявил голодовку

Незаконно осужденный в России Станислав Клых объявил голодовку.

Мать незаконно осужденного в России гражданина Украины Станислава Клыха рассказала, что ее сын объявил голодовку, сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

– Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку, – написала Геращенко.

По ее словам, мама Александра Кольченко рассказала, что сыну разрешили позвонить после голодания. Он жаловался на здоровье, очень похудел.

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К слову, украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран Большой семерки (G7).

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