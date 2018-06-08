В Киеве задержали известного догхантера

В Киеве правоохранители задержали известного догхантера Алексея Святогора.

– Задержанного живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на улице Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения, – сообщила правозащитная организация UAnimals.

К слову, Алексей Святогор находится в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Его разыскивают по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) УК Украины.

На странице мужчины в Facebook в разделе О себе указано, что Алексей Святогор является президентом общественной организации Союз журналистов догхантеров.

Читайте: Подвесил на дереве и избивал шлангом. В Киеве арестовали живодера

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве активизировались догхантеры, которые нашли новый, жуткий способ издевательства над животными.