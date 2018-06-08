Во Львове приземлились 5 самолетов ВВС США

Во Львов прибыли 5 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США.

Об этом сообщает официальный сайт Воздушных сил США в Европе и Африке.

Воздушные судна будут совершать полеты в рамках учебных миссий с 4 по 16 июня 2018 года. Их используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.

Два KC-135 прилетели с авиабазы RAF Mildenhall, Великобритания, один из McConnell AFB, штат Канзас, и еще один прилетел из Иллинойса и относится к Нацгвардии США.

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Вместе с ними прибыло около 150 человек персонала.

Развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами NATO и партнерами.

Напомним, НАТО планирует создать 30-тысячные силы для ответа на потенциальную атаку со стороны РФ.

Фото: Виталий Трубников.