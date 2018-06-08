PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Отставка Данилюка - реакция МВФ/

Отставка Данилюка – реакция МВФ

МВФ отреагировал на отставку министра финансов Александра Данилюка, подчеркнув важность для Украины сохранить ведущую роль Минфина в формировании фискальной политики.

Об этом заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.

– Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов, – отметил официальный представитель Фонда.

В то же время, он подчеркнул, что Министерство финансов должно сохранять свою ведущую и решающую роль в формировании фискальной политики.

Джерри Райс также напомнил, что Александр Данилюк как министр финансов Украины принимал непосредственное участие в переговорах с Международным валютным фондом и был непоколебимым сторонником реформ.

Читайте: Кто заменит Данилюка – Кабмин назначил и.о. министра финансов

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка