Отставка Данилюка – реакция МВФ

МВФ отреагировал на отставку министра финансов Александра Данилюка, подчеркнув важность для Украины сохранить ведущую роль Минфина в формировании фискальной политики.

Об этом заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.

– Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов, – отметил официальный представитель Фонда.

В то же время, он подчеркнул, что Министерство финансов должно сохранять свою ведущую и решающую роль в формировании фискальной политики.

Джерри Райс также напомнил, что Александр Данилюк как министр финансов Украины принимал непосредственное участие в переговорах с Международным валютным фондом и был непоколебимым сторонником реформ.

Читайте: Кто заменит Данилюка – Кабмин назначил и.о. министра финансов

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.