Встреча Нормандской четверки: Порошенко назвал главные темы

Вопрос освобождения украинских политзаключенных будет одним из приоритетов встречи глав МИД нормандского формата.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, о чем глава государства сообщил в Facebook.

– Давление на Россию будет продолжаться! В этом лично заверил родственников украинских политзаключенных и заложников, заключенных в РФ и временно оккупированном Крыму и Донбассе. Вопрос заложников будет среди главных во время переговоров в нормандском формате уже в ближайшее время, – написал он.

По его словам, 11 июня глава МИД Павел Климкин отправляется на встречу министров иностранных дел, “и первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, вопрос заложников”.

– Мы своих не бросаем! Украина и в дальнейшем будет бороться за ваше освобождение. Вы все нужны нам живыми! – подчеркнул президент.

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Ранее сообщалось, что встреча глав МИД в нормандском формате состоится 11 июня в Берлине.

Фото: Адміністрація президента України