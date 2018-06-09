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Сутки на Донбассе: оккупанты ведут снайперский огонь, есть раненые

За прошедшие сутки, 08 июня, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.

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В ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения. Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще 2 наших защитников, пишет пресс-служба Операции объединенных сил.

По данным разведки, в течение 8 июня трех оккупантов уничтожено и 16 получили ранения.

Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольский направлениях. Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенную минского договоренностями оружие.

Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными.

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На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18.00. В течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра.

В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована.

Напомним, как работает украинская разведка на Передовой.

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