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Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал закон об Антикоррупционном суде.

Документ Председатель парламента подписал на брифинге в рамках второй межпарламентской конференции Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО в Киеве, п ишет Интерфакс-Украина.

– Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон, – сказал спикер.

К слову, Парубий назвал сроки, когда заработает Высший антикоррупционный суд в Украине.

Читайте: Антикоррупционный суд в Украине - реакция МВФ Мировой опыт. Как работает Антикоррупционный суд в других странах Антикорупційний суд: 5 популярних стереотипів

Напомним, 7 июня Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов.

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