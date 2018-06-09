Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал закон об Антикоррупционном суде.

Документ Председатель парламента подписал на брифинге в рамках второй межпарламентской конференции Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО в Киеве, п ишет Интерфакс-Украина.

– Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон, – сказал спикер.

К слову, Парубий назвал сроки, когда заработает Высший антикоррупционный суд в Украине.

Напомним, 7 июня Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов.