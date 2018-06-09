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Телефонный разговор Порошенко с Путиным – основные тезисы

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин сегодня провели телефонный разговор.

На сайте президентаУкраины сообщается, что Петр Порошенко и Владимир Путин обсуждали вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые находятся на территории России и на временно оккупированных территориях.

– Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Была достигнута договоренность, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан, – говорится в сообщении.

На сайте Кремля также говорится, что договоренность о посещении касается обеих стран: Татьяна Москалькова посетит российских граждан, находящихся в заключении в Украине, а Людмила Денисова – украинских граждан в России.

Кроме того, Путин во время разговора потребовал “незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине.

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– Обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины и ход реализации минского “Комплекса мер”, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств “нормандского формата”, – говорится в  сообщении пресс-службы президента РФ.

Напомним, Порошенко назвал главные темы на встрече Нормандской четверки.

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