Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что предыдущий президент Барак Обама разрешил России отобрать у Украины Крым.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках участия в саммите лидеров стран Большой семерки в регионе Шарлевуа (Квебек), которая транслировалась на сайте Белого дома, пишет УНИАН.

– Вы знаете, вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил, чтобы Крым был потерян. Это произошло во время его руководства, и он был тем, кто позволил России вторгнуться в Крым и потратить там много средств, так как они потратили много денег на перестройку, и я думаю, они там имеют базу для подводных лодок, – заявил Трамп.

Читайте: Россия из Крыма способна бомбить весь черноморский регион – Минобороны

– Обама может говорить все что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я, наверное, поступил бы совсем по-другому, но вы действительно должны спросить об этом у президента Обамы. Вы знаете, почему он это сделал? Но это было сделано давно, – отметил Трамп.

Напомним, военные самолеты США провели комплексную разведку у берегов оккупированного Россией Крыма.