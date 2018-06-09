Украина, Грузия и Молдова объединяются в Межпарламентскую ассамблею

Главы парламентов Украины Андрей Парубий, Грузии Ираклий Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи парламентов трех стран.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– Только что произошло, по моему убеждению, историческое событие: мы подписали заявление о провозглашении создания межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова. Очевидно, подписание этого документа закладывает фундамент для нового этапа отношений между нашими государствами и взаимодействия между нашими государствами, – сказал Парубий на совместном брифинге со спикерами парламентов Грузии и Молдовы.

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Он также отметил, что все три страны ощутили на себе российскую оккупацию и совместно противостоят агрессии РФ, что “делает совместными наши задачи и наши цели”.

– Также мы выполняем совместную программу Восточное партнерство, определяя ключевую нашу цель – вступление наших стран в Европейский Союз, – указал Парубий.

В свою очередь Кобахидзе отметил, что сегодняшнее заявление свидетельствует о серьезных намерениях углублять сотрудничество во многих направлениях.

– Перед нашими странами стоят почти одинаковые вызовы. Вот почему для наших стран важно обмениваться опытом и знаниями в поиске решений, которые были бы полезны не для отдельно взятой страны, а для наших стран вместе, -сказал Канду.

Напомним, во время брифинга Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.