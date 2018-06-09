В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация

В Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал, что если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района уже к утру воскресенья будут с водой.

– До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, глава Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района будут с водой, – написал Жебровский на своей странице в Facebook.

Читайте: В Донецке вывесили флаг Украины

Как сообщалось, 6 июня боевики обесточили Донецую фильтровальную станцию.