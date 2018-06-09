PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация/

В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация

 В Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал, что если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района уже к утру воскресенья будут с водой.

– До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, глава Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района будут с водой, – написал Жебровский на своей странице в Facebook.

Читайте: В Донецке вывесили флаг Украины

Как сообщалось, 6 июня боевики обесточили Донецую фильтровальную станцию.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка