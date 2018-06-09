В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности

В эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5-го класса, поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Только с начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч.

Спасатели отмечают, что причиной масштабных пожаров в лесах, на торфяниках и на свалках обычно являются последствия человеческой легкомысленности или вообще умышленные поджоги.

Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

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Напомним, в последний раз в Украине был объявлен самый высокий, пятый уровень пожарной опасности, 3 июня.