Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов. 2 военных ранены

Пророссийские боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики активизировались на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком – в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка вторая, что на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации.

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Во время боевых действий в минувшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, противнику нанесены потери: 2 оккупантов уничтожено и 5 ранены.

В течение ночи 10 июня, враг 5 раз нарушал режим тишины, тяжелое вооружение не применялось.

Ранее в ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.