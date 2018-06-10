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Порошенко обратился к лидерам G7: Это мощный сигнал

Президент Петр Порошенко назвал мощным сигналом для Украины заявление лидеров стран Большой семерки (G7).

Об этом он написал в Facebook.

– Благодарен лидерам Большой семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира, – отметил Порошенко.

Президент также приветствовал послание G7 о том, что российской власти “следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства”.

– Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти! – добавил глава государства.

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Напомним, лидеры стран G7 в итоговом коммюнике саммита заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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