В Украину идет мощный циклон: где ждать ливни и грозы (КАРТА)

В ближайшие несколько дней погода в Украине сменит жару на грозы и ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 10 июня, первый “сигнал” о наступлении циклона получат западные регионы Украины. Там прогнозируют кратковременные дожди, но пока что без гроз. Хотя столбики термометров покажут вполне летнюю жару, местами до +31°C. На остальной территории без осадков. На севере и востоке страны до +26°C, в центре и на юге – до +28…+30°C.

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С понедельника, 11 июня, циклон ворвется в Украину с Запада, принеся грозы, а потом до среды мощь стихии будет ощущаться на всей территории страны. По всей Украине прогнозируют дожди и даже ливни. Кратковременные дожди на западе страны изменятся грозовыми ливнями, а циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области. В целом по всей территории Украины температура будет в пределах +24…+28°C.

Во вторник, 12 июня, грозовой фронт разойдется еще шире по Украине. Дожди с грозами пройдут практически по всей Украине, сухо будет лишь на востоке, в некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температурный режим в целом сохранится на уровне +24…+28°C.

В среду, 13 июня, циклон принесет передышку от осадков. Лишь в нескольких регионах центральных областей возможны небольшие дожди. На остальной территории будет сухо, но ненадолго. По всей стране ожидается +24…+26°C, местами до +27°C.

В четверг, 14 июня, циклон снова станет “плотным” и над всей территорией страны нависнут дождевые облака. Ливни прогнозируют по всей Украине, за исключением Крыма. Вместе с этим температура воздуха опустится на несколько градусов и в целом по стране будет равномерно тепло – +23…+26°C. На юге и в Крыму до +28°C.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.