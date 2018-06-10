Европарламент призвал власти Украины принять участие в Марше равенства

25 депутатов Европарламента призвали власти Украины принять участие в Марше равенства, который пройдет в Киеве 17 июня.

Об этом говорится в открытом письме депутата Европарламента Ребекки Хармс к президенту, Кабинету Министров и парламенту Украины, передает УНН.

– Два года беспрецедентных мер КиевПрайда продемонстрировали соблюдения страной прав на мирные собрания, за которые так много людей пожертвовали жизнями во время революции Майдана. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить поддержание безопасности для будущего Марша равенства, – говорится в письме.

Депутаты призвали украинскую власть “заняться незавершенной работой” по обеспечению равноправного доступа к основным правам ЛГБТ украинцев.

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– Мы сожалеем, что законодательный прогресс приостановлен: пока неправительственные организации в Украине зафиксировали многочисленные случаи разжигания ненависти и преступления на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина остается одним из последних мест в Европе, где ни один из законов не защищает меньшинства ЛГБТ, – отметили парламентарии.

Они подчеркнули, что на сегодняшний день публичные мероприятия ЛГБТ по всей стране сталкиваются с регулярными нарушениями и нападениями.

– Ничьи права не защищены, пока не защищены права каждого. Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам в Марше равенства КиевПрайд 17 июня. Создать историю и быть в первом ряду, поскольку украинцы маршируют для того, чтобы быть сильной, разносторонней и равной демократией в нашей европейской семье, – призвали евродепутаты.

Напомним, в прошлом году через три часа после завершения Марша равенства в Киеве на Контрактовой площади напали на его участников. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: РБК.