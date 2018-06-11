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3 главных вопроса на встрече Нормандской четверки

Во время встречи глав МИД стран Нормандской четверки будут обсуждать вопросы прекращения огня на Донбассе, размещения миротворцев ООН и освобождения заложников.

Нормандський формат

Украина во время встречи глав МИД стран Нормандской четверки планирует поднять вопросы прекращения огня на Донбассе, размещения миротворцев ООН и освобождения политзаключенных и заложников, сообщает пресс-служба МИД Украины.

– В повестке дня заседания – обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН, – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Павел Климкин также планирует поднять вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных территориях.

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К слову, министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что переговоры глав МИД стран Нормандской четверки в Берлине будут сложными.

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