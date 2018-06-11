30-градусная жара и ливни с градом: на Украину надвигается циклон

Северный циклон принесет дожди с грозами и даже ливни с градом и шквалами на запад и север Украины.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Натала Диденко.

– Сегодня осадки пройдут преимущественно в западных областях, а уже ближайшей ночью придвинутся к северной части…12 июня дожди и грозы ожидаются на севере, западе и в большинстве центральных областей, кроме Днепра и районов. Южная часть Украины и восток будут принадлежать сухой солнечной погоде, – пишет она.

По ее словам, температура воздуха составит +25 +30 градусов, но во время ливней вероятно кратковременное понижение температуры воздуха на 3-6 градусов.

– Киевляне, не прячьте далеко зонты – наконец-то понадобятся.

В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня поздно вечером, ближайшей ночью, завтра днем. Во вторник во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Осадки будут чередоваться с прояснениями и ясным небом, – уточнила Диденко.

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Ранее синоптики дали прогноз на неделю, согласно которому в ближайшие несколько дней на смену жаре придут грозы и ливни.