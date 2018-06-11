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5 стран, у которых украинцы чаще всего просят убежище

В 2017 году украинцы обращались чаще всего за убежищем в Италию, Германию, Польшу, Испанию и Францию.

загранпаспорт

Об этом сообщает УНН.

По словам исполнительного директора ОО Европа без барьеров Ирины Сушко, в 2017 году эксперты зафиксировали самое низкое за 3 года количество граждан Украины, которые искали убежища в странах Евросоюза.

– Собственно, 2017 год для украинских искателей убежища в Европейском Союзе является самым низким по уровню, начиная с 2014 года, когда, собственно, был зафиксирован рост. Топ-5 стран, куда украинцы обращались чаще всего за убежищем в 2017 году: Италия, Германия, Польша, Испания и Франция, – сказала она.

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Эксперты ожидают, что в ближайшие полтора года произойдет стабильный рост циркулярной легальной трудовой миграции украинцев в ЕС.

К слову, самым популярным направлением для путешествий у украинцев остается Польша. Меньше всего едут в Словакию.

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