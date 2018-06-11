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50 тыс. погибших. Какую цену заплатит Украина за военное возвращение Донбасса

В результате осуществления военного сценария возвращения Донбасса могут погибнуть почти 50 тыс. человек.

Анатолій Гриценко

Глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко в программе Свобода слова высказал мнение, что в результате военного возвращения Донбасса могут погибнуть 50 тыс. человек.

– Если будет отдан приказ, чтобы начать широкомасштабное наступление и освободить эти территории, мы должны понимать, какие будут последствия. Десятки тысяч погибших с каждой стороны. Если речь идет о Крыме, то тысяч по 50 минимум, – сказал Гриценко.

Он добавил, что для освобождения Донбасса Украина должна действовать вместе с международным сообществом, поскольку страна не готова платить цену за военный сценарий.

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К слову, Государственный департамент США призывает Россию вывести свои войска из оккупированной территории Донбасса.

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