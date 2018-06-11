Анатолий Гриценко: Освобождение пленников – вопрос международного сообщества

Бывший Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что возвращение украинских политзаключенных уже не является чисто внутренней проблемой. В комментарии Фактам ICTV он сообщил, что обмен пленниками – это вопрос влияния широкого международного сообщества.

Встреча Нормандской четверки на уровне министров приблизит положительный результат в намерениях Украины освободить политзаключенных. Однако это возможно только совместными усилиями Украины, ее европейских и заокеанских партнеров.

Сильная страна могла бы нажать. Мы еще не стали сильными. Надо набраться мощи, чтобы решать вопросы защиты наших граждан, – сказал Анатолий Гриценко.

Сейчас у Украины меньше рычагов давления, чем у России. Однако, добавляет политик, украинскую аргументацию в глазах международного сообщества усиливает позиция страны, на которую напали и которая противостоит агрессору. В то же время ожидать стремительного решения вопроса освобождения политзаключенных нельзя, считает Гриценко. Переговорный процесс может длиться месяцами. Однако экс-министр уверен, что все заключенные российскими властями украинцы вернутся на родину.