Бойцы ООС уничтожили блиндаж с боевиками

Бойцы ООС нанесли превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения.

Запись уничтожения вражеской позиции на Донбассе фонд Вернись живым опубликовал на своей странице в Facebook.

– Так было и с этой враждебной позицией, когда аероразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить запланированное, – говорится в сообщении Вернись живым.

Читайте: Скопление российских Градов зафиксировано под Луганском

Напомним, ОБСЕ зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня Град на полигоне боевиков возле Луганска.