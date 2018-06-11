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Бойцы ООС уничтожили блиндаж с боевиками

Бойцы ООС нанесли превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения.

Запись уничтожения вражеской позиции на Донбассе фонд Вернись живым опубликовал на своей странице в Facebook.

– Так было и с этой враждебной позицией, когда аероразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить запланированное, – говорится в сообщении Вернись живым.

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Напомним, ОБСЕ зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня Град на полигоне боевиков возле Луганска.

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