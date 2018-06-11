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Догхантера Святогора арестовали на два месяца

Суд принял решение арестовать догхантера Алексея Святогора на 60 суток.

Олексій Святогор

Шевченковский районный суд Киева избрал догхантеру Алексею Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сообщает РБК-Украина.

– Суд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, – говорится в сообщении.

Догхантера арестовали за жестокое обращение с животными. Полиция задержала мужчину возле собственного дома.

Читайте: Контрабанда редких животных: как издеваются, чтобы заработать

К слову, в Киеве активизировались догхантеры, которые нашли новый, жуткий способ издевательства над животными.

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