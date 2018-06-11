Газ може здорожчати на 73% вже восени

З жовтня 2018 року ціна на газ може вирости на 73%.

У жовтні 2018 року ціна на газ в Україні може вирости до 8,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). З ПДВ ціна на газ в такому випадку становитиме 10,2 тис. грн, повідомляє KP.ua.

За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, природний газ займає близько 60% вартості у тарифі на опалення і гарячу воду.

Це означає, що у випадку подорожчання газу на 73%, платіжки за тепло і гарячу воду зростуть приблизно на 43%.

Наприклад, якщо зараз ви платите за опалення 1 тис. гривень на місяць, то після підвищення доведеться віддавати 1,43 тис. гривень.

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До слова, підвищення цін на газ для населення до рівня промислових цін залишається серед вимог МВФ.