Голодовка Сенцова. Освободят ли пленников Кремля

Украинский режиссер 29 день продолжает голодовку в колонии Лабинтанги на крайнем севере РФ. Факты ICTV рассказывают, почему голодает Олег Сенцов и какова вероятность освобождения политзаключенного.

Уроженец Симферополя режиссер Олег Сенцов, попал за решетку вскоре после оккупации Крыма в мае 2014 года. Российские силовые структуры инкриминировали ему обвинения в организации и подготовке террористического акта.

Уже через год Сенцов получил приговор – 20 лет колонии строгого режима. Крымчанин удерживается на крайнем севере России, в городе Лабытнанги. С самого начала свою вину режиссер не признает.

Украинская сторона считает Сенцова политзаключенным и требует его освобождения. Россия, вместо этого, отказывается передать заключенного украинской и указывает на то, что режиссер – гражданин РФ. Российские паспорта оккупант выдавал всем жителям Крыма после захвата полуострова.

Почему голодает Сенцов

Голодание заключенный режиссер начал 14 мая. Сейчас идет уже 29 день его отказа от еды. Главное требование протеста – освобождение из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Голодание Олег Сенцов начал накануне чемпионата мира по футболу, который начнется 14 июня. Таким образом политзаключенный пытается привлечь внимание международного сообщества к проблеме освобождения незаконно удерживаемых в РФ соотечественников. Об этом он написал в первый день голодания в письме, которое обнародовал адвокат Олега.

Единственным условием его (голодание – ред.) прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ, – написал Сенцов.

К протестного мероприятия Олег Сенцов готовился полтора месяца.

В заявлении о голодовке на имя начальника колонии указал об освобождении 64 пленников.

Имен не указывал. При этом требование не касается самого режиссера, сообщил его адвокат.

Кто поддержал протест режиссера

19 мая отказался от пищи украинец Владимир Балух, которого крымский суд признал виновным в хранении боеприпасов и приговорил к 3 с лишним годам колонии. В знак протеста против приговора Балух объявил голодовку.

24 мая из солидарности с режиссером объявил голодовку осужден в РФ Украинский солдат Александр Шумков.

31 мая на знак поддержки Олега Сенцова, о голодовке заявил антифашист Александр Кольченко. Он получил приговор по тому же делу, что и Сенцов. Российский суд назначил ему 10 лет колонии. Кольченко своим протестом требовал освобождения Олега Сенцова. Через восемь дней после начала голодовки Александр был вынужден прекратить протест из-за ухудшения физического состояния.

Признаный правозащитниками политзаключенным Станислав Клих так же сообщил о начале голодовки 7 июня. Он приговорен российским следствием два года назад до 20 лет за якобы участие в Чеченской войне в 94-95 годах на стороне формирований Ичкерии.

#SaveOlegSentsov

Требование освободить удерживаемых Россией пленников поддержали в Украине и десятках городов мира. Там прошли акции в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных. Просили об освобождении Сенцова и деятели искусства. Украинские, российские и мировые кинематографисты обращались к российским властям с просьбой отпустить заключенного. Среди них: Андрей Звягинцев, Джонни Депп, Кейт Бланшет и другие.

Международная реакция

Мировое сообщество не оставило протест Сенцова без внимания. Об освобождении пленника Россию просили в ОБСЕ, МИД Канады и США. Призывал к этому и Европарламент. В день начала Чемпионата мира по футболу там должны пройти дебаты и состоится голосование за резолюцию о правах человека в России. Рассмотрят, в частности, и вопросы Олега Сенцова.

По сообщению Президента Петра Порошенко во время встречи с семьями политзаключенных, украинские представители согласовали позицию по отношению заложников с французской и немецкой сторонами нормандской четверки. И во время ближайшей встречи участников этот вопрос должны обсудить с российской стороной в первую очередь.

Переговоры об освобождении

Президент Петр Порошенко обсудил возможность освобождения украинских политзаключенных с Президентом РФ Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

После разговора Путин сообщил, что говорить об обмене людей говорить рано и воздержался от прогнозов. Единственное – к чему договорились участники переговоров – это то, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России посетят заключенных в РФ и Украине.

Возможность освобождения

Олега Сенцова освободят. Однако на это могут уйти годы. Такой сценарий не исключает политолог Сергей Таран. Сейчас отношения РФ и Запада напоминают времена холодной войны. Поэтому для освобождения придется провести немало переговоров. Россия захватывает граждан Украины и возвращает их в обмен на заключенных украинских спецслужб. И сейчас может произойти так же, считает эксперт.

Плохая новость – мы не знаем, когда это может произойти. Как правило, переговоры относительно наших пленников – дело тонкое, деликатное. Оно может длиться годами, – сообщил Сергей Таран.

Другой важный фактор – необходимость этого освобождения. Кроме чисто гуманистической стороны, прецедент освобождения демонстрирует готовность Украины отстаивать и защищать каждого своего гражданина, сообщил политолог.

Яна Семенюк

Фото: Радио Свобода, 24tv