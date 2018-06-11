И мост не спасет: туризму в Крыму предрекли новые убытки

Крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов из России.

Глава наблюдательного совета Фонда Майдан иностранных дел и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что в последние годы туристическая сфера аннексированного Крыма терпит серьезные убытки, и новый Крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов.

По его словам, официальная цифра в один миллион туристов, посетивших Крым с начала года, преувеличена в четыре-пять раз. А новый мост не сыграет большой роли для туризма в Крыму.

– Потому что в туристических потоках работают другие факторы, и главный из них — это соответствие цены и качества. И в этом главная проблема, – сказал Клименко, пишет Главред.

– У крымского туризма нет будущего. С 2016 года началось падение прилетающих в Крым на отдых. Оно на уровне 2015 года и даже ниже. А это самая состоятельная категория туристов. В Крым и дальше будут везти бюджетных отдыхающих из дальних сибирских, дальневосточных и других российских регионов. Эта категория отдыхающих не пользуется туристическим сервисом. Завтрак, обед и ужин в санатории, нет денег на мороженное ребенку… А самый оптимальный сегмент отдыхающих, средний класс, безусловно, будет ехать в Турцию, Египет и Таиланд — не в Крым, – подытожил аналитик.

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Напомним, автор проекта Керченского моста в 1993 году предупредил об угрозе обрушения нового моста из России в оккупированный Крым.