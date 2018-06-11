Крым засохнет без Украины: катастрофа неизбежна

Оккупированный Крым, который жил за счет воды, поступающей с материковой Украины, постепенно засыхает, и России не удастся остановить этот процесс.

Об этом в комментарии Обозревателю рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

– Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает – это правда, – уточнил он.

По его словам, за время оккупации Москва не обращалась к Киеву с просьбой восстановить подачу воды.

Грымчак также назвал несколько условий, при которых Украина согласится возобновить водоснабжение: это вывод войск и освобождение Крыма, а также возмещение убытков.

Чиновник также заверил, что Россия не способна самостоятельно решить проблему с засухой:

– Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно использовать систему опреснения воды, но это очень дорого, ведь и сама система, и ее обслуживание потребует много затрат. Насколько я знаю, на сегодняшний день они даже не рассматривают такую возможность.

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Кстати, эксперты считают, что крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов из России.