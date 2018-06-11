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На Мукачево налетела гроза с крупным градом

На Закарпатье в Мукачево гроза с крупным градом началась 10-го июня во второй половине дня.

10-го июня во второй половине дня в Мукачево началась сильная гроза, которая сопровождалась градом.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Виктория Росул.

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Как уточняет женщина, град видели на улице Льва Толстого. При этом некоторые жители Мукачево пишут, что на других улицах града ни было.

К слову, в начале месяца град налетел на Черкассы. Размер ледяных шариков достигал сантиметра и более.

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