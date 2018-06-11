ООС: боевики применили 122-мм артиллерию возле Новотошковского

За прошедшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 7 раз с применением тяжелого вооружения, трое военнослужащих ранены.

Трое военнослужащих ООС ранены за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр Операции.

– За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения – 120 и 82-мм минометов, – говорится в сообщении.

На Луганском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное.

Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополя, Водяного и Лебединского.

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По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и трое ранены.

С ночи текущих суток боевики на Луганщине применили запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы вблизи населенного пункта Новотошковское, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

К слову, 9 июня боевики обстреляли позиции бойцов ООС из гранатометов, двое военнослужащих были ранены.