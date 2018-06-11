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Пересмотр условий безвиза с Украиной – Евросоюз дал ответ

Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк во время пресс-конференции.

– Скажу, что оценка единодушная наших коллег из Европейского Союза: угрозы от граждан Украины, со стороны путешествующих, которые используют территорию Украины как транзитеры, на сегодняшний день отсутствуют. Поэтому реальных угроз, даже поднятия разговора о том, чтобы пересмотреть условия безвизового режима, на сегодняшний день не существует, – сказал он.

Серватюк также отметил, что страны ЕС и Украина предпринимают меры для усиления безопасности на границе.

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Напомним, безвизовый режим Украины с ЕС официально вступил в силу 11 июня 2017 года. Факты ICTV рассказали, как работает безвиз сегодня и что изменилось для украинцев за этот год.

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