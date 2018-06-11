В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

Об этом Петр Порошенко сообщил у себя в Twitter.

– Сегодня в этот исторический день – годовщину безвиза – подписываю закон О Высшем антикоррупционном суде. Это – ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!, – написал он.

Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.

К слову, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде 9 июня на брифинге в рамках второй межпарламентской конференции Грузия, Молдова и Украина.

Напомним, 7 июня Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов.