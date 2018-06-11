Правозащитники не имеют доступа к задержанным РФ крымским татарам

Во время следствия оказывать помощь задержанным оккупационными властями полуострова крымским татарам правозащитники не могут. Об этом Фактам ICTV рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По информации бывшего осужденного Россией крымскотатарского политика, против татар в Крыму открыто много дел. Поэтому каждому преследуемому оккупационным режимом предоставить нескольких адвокатов община не имеет ресурсов.

Во время следствия доступ к подзащитным имеют только адвокаты. Правозащитников допускают уже во время судебного процесса. Общение с крымскотатарскими политзаключенными поддерживать сложно, сообщил Чийгоз.

Связь у нас происходит редко и не стабильно, так как условия СИЗО, а тем более условия колонии за тысячи километров не позволяют поддерживать стабильную связь.

Из-за этого не удается своевременно реагировать на судебный процесс. В качестве альтернативы решения проблемы Ахтем Чийгоз предложил создать должности при украинских посольствах для консулов. Они должны периодически посещать колонии, где содержатся политзаключенные.

Кроме того, по информации политика, через подготовку и проведение чемпионата мира по футболу Россия приостановила расследование дел против пленников. Их рассмотрение продолжат во второй половине июля. В Меджлисе опасаются усиления репрессий после проведения мундиаля.