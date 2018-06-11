PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Прогноз погоды в Украине на сегодня, 11 июня (КАРТА)/

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 11 июня (КАРТА)

Рабочая неделя в Украине 11 июня начнется с грозовых дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, в страну придет циклон, который и принесет первые грозы.

Циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 11 июня

Температура воздуха будет в пределах +24…+28 градусов.

К слову, Факты ICTV получили эксклюзивный прогноз погоды на июнь.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка