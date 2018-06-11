Год безвизу! Что изменилось для Украины

Безвизовый режим Украины с ЕС официально вступил в силу 11 июня 2017 года. Как работает безвиз сегодня и что изменилось для украинцев за этот год, расскажут Факты ICTV.
Первый день безвиза
Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу в ночь 11 июня 2017 года, позволив украинцам путешествовать в страны Евросоюза и Шенгена без визы.
Первыми запустили безвиз для Украины Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.
В первый день безвизового режима (по состоянию на 19.00. – Ред.) границу пересекло чуть более 1400 украинцев. 73% из них – в автомобильных пунктах пропуска, 27% – в авиационных.
При этом самой популярной страной оказалась Польша – через ее границу въехали 65% украинцев.
Сами украинцы в соцсетях признавались: границу проходили без проблем. Процедура занимала несколько минут. Никаких вопросов, документов (кроме паспорта), подтверждения платежеспособности или бронирования.
В целом из всего количества украинцев, которые въехали в Евросоюз, только четырем отказали в безвизовом режиме.
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Мифы о безвизе
Вместе со стартом безвиза украинцев пугали мифами о возможных массовых отказах во въезде в ЕС, а также предсказывали проблемы с документами.
Ходили слухи о том, что пакет документов, который раньше нужно было подавать в посольство, теперь придется возить с собой.
Подтвердить цель поездки нужно будет официальным приглашением, а доказать свою состоятельность на границе нужно будет справкой с работы или банка.
Более находчивые со стартом безвиза собирались ехать в ЕС для постоянного проживания или трудоустройства.
Кроме того, утвердился стереотип, что безвиз поможет получить статус беженца или убежище в ЕС.
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Ажиотаж на биометрику
Несмотря на это, после принятия решения о безвизе десятки тысяч украинцев выстроились в очереди для получения биометрических паспортов.
Время выдачи документов увеличилось в разы. Если раньше получить паспорт можно было через две недели, то уже летом 2017 года эта процедура растягивалась на несколько месяцев.
За год ажиотаж на изготовление документов спал, в мае 2018 года паспорт уже можно было получить за три недели.
По состоянию на 31 мая 2018 года, биометрические паспорта получили 8,5 млн украинцев.
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Безвиз в действии
Несмотря на ажиотаж с биометрическими паспортами, за год безвизом воспользовались 517 тысяч раз.
Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы, объяснили в Госпогранслужбе.
Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам.
С июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 млн раз.
Из них около 4 млн – по биометрическим паспортам, но с действующей визой.
В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тыс. раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018 количество безвизовых путешествий снова стремительно выросло.
Общественная организация Европа без барьеров, опираясь на данные ЕС, посчитала, что в 2017 году, когда полгода действовал безвизовый режим, количество запросов от украинцев на визы сократилась вдвое – с 1,4 млн до 720 тысяч.
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Куда едут по безвизу?
По данным пограничников, 36% безвизовых путешественников в ЕС воспользовались самолетами.
Интересно, что за год по безвизу в Румынию въехали 23% украинцев, в Польшу – 21%.
Количество путешествий украинцев в ЕС существенно возросло.
Если в 2016 году выезд из Украины на границах ЕС оформили 14,6 млн украинцев, то через полгода после отмены виз их было 15,25 млн.
Кроме того, безвиз значительно упростил возможности продажи туров.
Ранее из-за необходимости оформления визы продажи закрывали где-то за 10 дней до поездки. Сейчас туры продают до последнего дня.
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Безвиз заберут?
Требования Евросоюза для получения Украиной безвизового режима касались множества сфер. Речь шла об охране границ, верховенстве права, управлении миграцией и реформировании других секторов.
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Тем не менее, Украина выполнила большое количество требований. По словам посла Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, причин для отмены безвиза с Украиной нет.
Платный въезд в ЕС
Евросоюз разрабатывает автоматическую систему контроля для граждан, которые будут въезжать по безвизу. Это предусмотрено для улучшения контроля за Шенгенской зоной.
Сейчас ETIAS все еще находится на этапе согласования, запуск системы планируется в 2021 году.
В электронной системе нужно будет зарегистрироваться перед путешествием, внести свои данные и оплатить €7 (детям до 18 лет и людям, старше 70 лет – бесплатно).
После того, как вы получите авторизацию, можно собираться в дорогу. Похожие системы уже действуют в США (ESTA) и Канаде (eTA).