Год безвизу! Что изменилось для Украины

Безвизовый режим Украины с ЕС официально вступил в силу 11 июня 2017 года. Как работает безвиз сегодня и что изменилось для украинцев за этот год, расскажут Факты ICTV.

Первый день безвиза

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу в ночь 11 июня 2017 года, позволив украинцам путешествовать в страны Евросоюза и Шенгена без визы.

Первыми запустили безвиз для Украины Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

В первый день безвизового режима (по состоянию на 19.00. – Ред.) границу пересекло чуть более 1400 украинцев. 73% из них – в автомобильных пунктах пропуска, 27% – в авиационных.

При этом самой популярной страной оказалась Польша – через ее границу въехали 65% украинцев.

Сами украинцы в соцсетях признавались: границу проходили без проблем. Процедура занимала несколько минут. Никаких вопросов, документов (кроме паспорта), подтверждения платежеспособности или бронирования.

В целом из всего количества украинцев, которые въехали в Евросоюз, только четырем отказали в безвизовом режиме.

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Мифы о безвизе

Вместе со стартом безвиза украинцев пугали мифами о возможных массовых отказах во въезде в ЕС, а также предсказывали проблемы с документами.

Ходили слухи о том, что пакет документов, который раньше нужно было подавать в посольство, теперь придется возить с собой.

Подтвердить цель поездки нужно будет официальным приглашением, а доказать свою состоятельность на границе нужно будет справкой с работы или банка.

Более находчивые со стартом безвиза собирались ехать в ЕС для постоянного проживания или трудоустройства.

Кроме того, утвердился стереотип, что безвиз поможет получить статус беженца или убежище в ЕС.

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Ажиотаж на биометрику

Несмотря на это, после принятия решения о безвизе десятки тысяч украинцев выстроились в очереди для получения биометрических паспортов.

Время выдачи документов увеличилось в разы. Если раньше получить паспорт можно было через две недели, то уже летом 2017 года эта процедура растягивалась на несколько месяцев.

За год ажиотаж на изготовление документов спал, в мае 2018 года паспорт уже можно было получить за три недели.

По состоянию на 31 мая 2018 года, биометрические паспорта получили 8,5 млн украинцев.

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Безвиз в действии

Несмотря на ажиотаж с биометрическими паспортами, за год безвизом воспользовались 517 тысяч раз.

Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы, объяснили в Госпогранслужбе.

Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам.

С июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 млн раз.

Из них около 4 млн – по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тыс. раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018 количество безвизовых путешествий снова стремительно выросло.

Общественная организация Европа без барьеров, опираясь на данные ЕС, посчитала, что в 2017 году, когда полгода действовал безвизовый режим, количество запросов от украинцев на визы сократилась вдвое – с 1,4 млн до 720 тысяч.

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Куда едут по безвизу?