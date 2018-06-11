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Россия закрыла границу для авто из Украины

На российско-украинской границе в пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области образовалась очередь из грузовиков.

Как сообщает Госпогранслужба, по состоянию на 12.00 очередь на выезд в пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с украинской стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.

Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска Нехотеевка, что напротив пункта пропуска Гоптовка, не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украина более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

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Украинские пограничники предполагают, что причиной является проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России. Ситуация отслеживается.

Напомним, в мае из-за снегопада на пункте пропуска на выезде из РФ образовалась очередь из более 250 грузовых автомобилей.

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