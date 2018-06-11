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Скопление российских Градов зафиксировано под Луганском

7 реактивных систем залпового огня Град зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на полигоне боевиков.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал на полигоне боевиков 7 реактивных систем залпового огня Град в районе временно оккупированного Миусинска.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 16 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), 12 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) и 7 противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм) были задействованы в учениях террористов на полигоне, который расположен ориентировочно в двух километрах к юго-востоку от Бугаевки, что в 37 километрах  к юго-западу от Луганска.

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Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал также боевую бронированную машину (типа БТР) возле населенного пункта Молодежное ( в 63 километрах к северо-западу от Луганска. – Ред.) два грузовика военного типа (КамАЗ-4310) с антенной от комплекса радиоразведки Торн неподалеку от Дебальцево.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала 30 танков неустановленного типа под Луганском.

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