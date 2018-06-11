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Смерч на Сумщине попал на видео

В поселке Ямполь Сумской области гулял настоящий смерч. Сильный ветер сорвал шифер на одном из гаражей.

Смерч на Сумщині

Редкое для Украины природное явление – смерч – зафиксировали на Сумщине.

Видео в сеть выложил житель поселка Ямполь Александр Кизя.

На ролике видно, как среди гаражей формируется вихрь, а потом поднимает в воздух мусор и пыль.

Ветер был такой силы, что сорвал шифер с одного из гаражей.

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К слову, на днях на Южном шоссе в Запорожье пронесся смерч.

Фото: Кадр из видео

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