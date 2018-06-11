Смерч на Сумщине попал на видео

В поселке Ямполь Сумской области гулял настоящий смерч. Сильный ветер сорвал шифер на одном из гаражей.
Редкое для Украины природное явление – смерч – зафиксировали на Сумщине.
Видео в сеть выложил житель поселка Ямполь Александр Кизя.
На ролике видно, как среди гаражей формируется вихрь, а потом поднимает в воздух мусор и пыль.
Ветер был такой силы, что сорвал шифер с одного из гаражей.
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К слову, на днях на Южном шоссе в Запорожье пронесся смерч.
Фото: Кадр из видео
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