The Times перед ЧМ-2018 “отдала” Крым России

Британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

– Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина, – говорится в сообщении.

По данным посольства, карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

Киев требует от издания изменить карту. Фото: twitter.

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В газете никаких комментариев относительно данной ситуации пока не давали.

Напомним, в США опубликовали образовательный фильм о российских регионах, включив в состав РФ аннексированный Крым.