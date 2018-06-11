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The Times объяснили скандальную карту с Крымом и извинились

Британское издание The Times принесло официальные извинения за публикацию карты стадионов ЧМ-2018 по футболу, на которой оккупированный Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter.

– Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку.

Украинские дипломаты заявили, что высоко ценят ответ газеты.

– Каждый может совершить ошибку. Что важно – признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим! – сказано в сообщении посольства.

Читайте: Крым засохнет без Украины: катастрофа неизбежна

Напомним, как британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом.

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