Это рак – они все умрут. Решение Дисциплинарной комиссии Минздрава по Линчевскому

Дисциплинарная комиссия не нашла нарушений в отношении высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

– С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не видит в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство, – сообщил Ващенко.

Но Дисциплинарная комиссия предлагает Кабинету министров рассмотреть вопрос нарушения этических норм заместителем министра здравоохранения Александра Линчевского, потому что высказывания содержат признаки нарушения общепризнанных норм поведения.

Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение именно этических норм не урегулирован в законодательстве. Именно поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять решение, – заявил Ващенко.

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Напомним, специальная дисциплинарная комиссии 7 июня начала рассматривать заявления заместителя главы Минздрава Линчевского по лечению онкобольных украинцев за рубежом.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман распорядился начать производство по Линчевскому. Поводом для этого стало высказывание заместителя руководителя Минздрава о нецелесообразности выделения средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку “они все умрут”.

Фото: УНИАН