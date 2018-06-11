В Хмельницкой области СБУ разоблачила агента ФСБ

Житель Каменец-Подольского, находясь в составе российской политической организации Национальное освободительное движение, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По заданию кураторов агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, которые проживают на территории Украины.

Указанные материалы он получал от заказчиков через интернет.

Затем злоумышленник распространял агитки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона.

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Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы касательно поддержки террористических организаций “Л/ДНР” и оправдывал российскую военную агрессию против Украины.

Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее на КПП Гоптовка задержали двух злоумышленников, которые наладили поставки автомобилей на еврономерах для незаконных вооруженных формирований “ЛНР”.