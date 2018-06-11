В Киеве на неделю отключат воду (СПИСОК УЛИЦ)

В течение текущей недели в некоторых районах Киева планируется отключение водоснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Компания также дает перечень улиц, где с 11 по 14 июня не будет воды:

11 июня с 09.00 до 24.00 – улица Борщаговская, 124, 126 (учебные корпуса КПИ)

12 июня с 09.00 до 18.00 – улица Мишуги, 4 (ТЦ)

12 июня с 10.00 до 23.00 – улица Большая Васильковская, 92 (школа), 88, 90 (ж/д), 94 (ж/д);

12 июня с 10.00 до 23.00 – улица Барбюса, 20/1 (офисы), 13-Б (посольство Ливана), 13, 22 (ж/д)

12 июня с 23.00 до 08.00 13 июня – улица Марганецкая, 22, 24 (ж/д), 43-67 (ч/д); Рогозовская, 6 (больница), 10-А (д/с), 4/16 (ЖЭУ-406); частные дома на Рогозовской, Остерской, а также переулках Слесарном и Остерском;

14 июня с 09.00 до 24.00 – улица Полковая, 72 (ж/д);

14 июня с 09.30 до 18.00 – улица Вильямса, 6-д, 8-д (ж/ д); переулок Московский, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (ж/д);

14 июня с 10.00 до 21.00 – улица Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32; Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Байкальская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21; Елисейская, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (частные дома).

В Киевводоканале также рекомендовали заранее запастись водой.

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Кстати, примерно в июне в Киеве подорожает водоснабжение, когда НКРЭКУ утвердит новые тарифы.